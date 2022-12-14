Oralara gidemezdik şimdi petrol fışkırıyor

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısının ardından terörden temizlenen Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol rezervi bulunduğu müjdesini vermesi, vatandaşları sevindirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Koordinesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Cudi ve Gabar Dağı'nın birleştiği havzada bulunan Akçay Köyü sakinleri de büyük sevinç yaşıyor. 150 hane bulunan, 1500 kişinin yaşadığı köyün sakinleri SABAH'a konuştu.Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz, "Köyümüzde 2 yıl önce yapılan sismik çalışmalarda petrol sahaları bulundu. Şu anda petrol sahalarımızda kuyular yapıldı ve petrol çıkıyor. Dünya standartlarında çıkan bir petroldür. Her gün buradan 30 tankerden fazla petrol çıkıyor. Batman'a giden petrol, rafineride işleniyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Köy halkı olarak bu petrolün Akçay'dan çıkmasından çok mutluyuz. Gençlerimize iş istihdamı, iş sahası oluşturulmasını bekliyoruz" dedi.Köy sakinlerinden Hasan İnce ise, "Petrolün köyümüzde çıkması çok güzel bir şey. Köyümüz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ülke ekonomisine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Gençlerimize iş istihdamı olacak. Gençlerden orada çalışanlar var. Bu gördüğünüz dağlara evvelden çıkamıyorduk. Şimdi Allah'a çok şükür gidemediğimiz yerlerden petrol fışkırıyor" diye konuştu.Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Gabar Dağı'ndaki 150 milyon varillik net petrol rezervi keşfinin Türkiye için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bu keşfin Türkiye'nin cari açığının giderilmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Keşfi yapılan sahada 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını ve kuyu sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akyener, "Bu, kuyu başına 1250 varil ediyor. 1000 varilin üzerindeki bu üretimler şayet stabil ise Türkiye'deki ortalama kuyu üretim verilerinin çok üzerinde olan rakamlar" dedi.MOBEN Danışmanlık ve Araştırma'nın kurucusu olan enerji uzmanı Emin Emrah Danış ise, keşfin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 2023 hedefi ise 100 bin varile ulaşmak. Bu artışta Gabar, Adana ve diğer bölgelerde son birkaç yılda yapılan keşiflerin ciddi katkısı olacak. Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı yeni yapılan 150 milyon varillik keşifle yaklaşık 600 milyon varile yükseldi. Yeni rezerv keşiflerinin gelmesi kuvvetle muhtemel" diye konuştu.