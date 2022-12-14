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Giriş Tarihi: 14.12.2022 07:00 Son Güncelleme: 14.12.2022 07:05

Saadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü Saadettin Hülagü, Resmi Gazetede yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığına atandı.

ABBAS ÇAKAR
Saadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Saadettin Hülagü'nün 8 yıllık görev süresinin dolmasının ardından, geçtiğimiz günlerde yerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk atandı. Görev süresini dolduran Hülagü, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

PROF. DR. SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. 2022 tarihinde görev süresi dolduktan sonra tekrardan rektörlüğe aday olmamış, görevi Nuh Zafer Cantürk'e devretmiştir.

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Saadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
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