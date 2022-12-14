Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel'e yakalama kararı
Giriş Tarihi: 14.12.2022 18:27 Son Güncelleme: 14.12.2022 18:45

Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel'e yakalama kararı

Son dakika haberi... 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin açılan davada mahkemeden tutuksuz sanıklarla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel’e yakalama kararı

Son dakika haberi: 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı verildi.

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Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel'e yakalama kararı
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