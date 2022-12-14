Giriş Tarihi: 14.12.2022 18:27Son Güncelleme: 14.12.2022 18:45
Son dakika haberi | 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel'e yakalama kararı
Son dakika haberi... 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin açılan davada mahkemeden tutuksuz sanıklarla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.