Bakan Koca: Çabalarımızın sonucunu sağlıkta fark yaratan bir ülke olarak görüyoruz

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği '8'inci Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi', Antalya'da başladı. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde, otelde yapılan kongrenin açılışına Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve 2 bin 500 sağlık görevlisi katıldı. 17 Aralık'ta sona erecek ve sağlıkta kalitenin ele alınacağı kongrenin açılışında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video kaydıyla katılımcılara seslenerek, "Yüzyılın vizyonuyla hareket ettiğimiz bu dönemde, geleceğin sağlık hizmetlerini, sağlığın kalitesini yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini, en iyi sağlık tesislerini, yetkin sağlık çalışanlarımızla vermenin gayretindeyiz. Hizmet kapasitesini geliştirecek yatırımların, her türlü teknolojiyle donatılmış hastaneleri birer birer devreye alıyor, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 953'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşuyla hizmet verildiğini aktaran Bakan Koca, "Artan nüfusumuzla beraber artan sağlık hizmetine cevap verebilme talebi çabasıyla hizmetlerimizin kalite seviyesinin korunması ve artırılması yönünde gayretlerimizi hiç yavaşlatmadık. Bu çabalarımızın sonucunu sağlıkta fark yaratan bir ülke olarak görüyoruz. Görünürlüğümüz sağlık turizmi de tüm ülkede artarken pandemi döneminde daha da belirginleşti. Bugün bir Türk markasından söz edebiliyorsak bu çabalarımızın sonucudur. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi geliştirmek, iyileştirmek, güçlendirmek, yenileşmeyi ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar akredite edilmiş belli standartların uygulanmasına dayanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon başlığı yer alan bu konu bakanlığımızın öncelikleri arasında olmaya devam etmiştir" diye konuştu.



'GÖZÜMÜZÜ DAHA UZAĞA ÇEVİRMELİYİZ'

Bakanlıkça geliştirilen hizmet kalite standartlarının uzunca süredir sağlık kuruluşlarında uygulandığına işaret eden Bakan Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"20 yıla yakın bu birikim sonucunda bu süreç bir akreditasyon sisteminin hayata geçmesini sağlamıştır. Hangi model uygulanırsa uygulansın bizim değişmez hedefimiz, Türkiye'de sağlık hizmetinin etkili, verimli, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde sunulmasını sağlamak ve bunu yaparken, hasta ve çalışan güvenliğiyle hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır. Süreci garanti altına almadan iyi sonuçlar almak ancak hayal ürünüdür. Kalite önceliğimiz olmalıdır ancak gözümüzü daha uzağa çevirmeli, hedeflerimizi ne derece gerçekleştirdiğimize de bakabilmeliyiz. Bunun için tek başına kurumlarımızın kalite çalışmaları yeterli değil. Topyekun sağlık sitemimizin hedefe odaklı olması lazım. Sağlık sisteminde kalite arayışı ve ihtiyaç duyulan şeyleri üretmek ana hedefimiz olmalıdır. Kurumlarımızda görev yapan sadece kalite sorumluları değil, bütün yöneticilerimiz ve sağlık çalışanlarımızın hedefte buluşması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu potansiyele sahip olduğumuz inancındayım. Gayret, sebat ve fedakarlıklarıyla küresel sağlığın zor günlerini dayanışma ile atlatmayı başaran büyük bir sağlık ailemiz var."



'KALİTE YOLCULUĞUMUZ ADIM ADIM GÜÇLENEREK DEVAM ETTİ'

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, sağlıkta kalite yolculuğunun 20 yıllık serüveni olduğunu vurgulayarak, "Sağlıkta dönüşüm programının 8 ana başlığından 1'i de kalitede akreditasyondur. O günden itibaren kalite yolculuğumuz adım adım güçlenerek devam etti. Bakanlığımız içerisinde oluşturulmuş bir kalite koordinasyonuyla başlayan süreç sonra daire oluşumuyla kurumsal bir yapı kazandı. Faaliyetlerimizde önce öğrenme, uluslararası kuruluşları tanıma onlarla iletişim kurma gibi emekleme döneminden sonra da hizmet kalite standartlarının geliştirilmesi, sağlık kuruluşlarımızın performans ölçümlerinde biraz ölçüm aracı olarak kullanılması derken akreditasyon sisteminin kurulmasına kadar geçen bir süreç oldu. Bu süreç kısa bir süreç değil, 20 yıl. 20 yılı küçümsemeyin. 20 yıl önce göbeği kesilen birçok kızımız bugün gelin oldu. 20 yıl önce doğan birçok gencimiz askerden terhis oldu. 20 yıl önceki bebeklerimizin önemli bir kısmı üniversiteden mezun olup hayata atıldı. Bu süre önemli ve değerlendirilmesi gereken bir süre. Bu süreci ne kadar değerlendirebildiğimiz ne kadar verimli geçirdiğimiz konusunu dikkatle incelememiz gerekiyor" dedi.



'KALİTE ÇALIŞMALARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de "Pandemi döneminde 1,5 milyon sağlık çalışanımız ile beraber ülke olarak başarı hikayesi sergiledik. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile gördüğümüz hastane koridorlarındaki tablolara ülkemizde rastlamadık. Ülkemizin her köşesindeki bütün vatandaşlarımıza eşit, hakkaniyetli sağlık hizmeti sunmak için destek oldunuz. Sağlık hizmeti sunarken hakkaniyetli ve eşit olarak sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Kalite çalışmaları bizim için çok önemli. Dünyada kalite çalışmaları 1900'lü yılların başında başlamış ancak 1990'lü yıllarda hızlanarak devam etmiş. Ülkemizde de Sağlıkta Dönüşüm Projesi ülkemizin bugünkü sağlık alanında gelmiş olduğu noktanın başlangıcı. Ülkemiz, dünyada örnek gösterilen sağlık hizmet sunucularından birisi haline geldi. 2000'li yılların başlangıcında başlamış, 2006 yılında da ivmelenerek devam eden çalışmalar 2009 yılında da ilk kongremizle kalite kongremiz gerçekleştirildi. Bu kongre Türkiye'de sağlık platformunun en önemli kongresi" diye konuştu.