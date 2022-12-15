Bakan Yanık: Mağdur kim olursa olsun çalışmalarımızı yaparız ve takibini sürdürürüz

Aile Bakanı Derya Yanık, Türkiye'yi sarsan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık açıklamasında "Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik." ifadelerini kullandı.