Can Ataklı: Ortada bir mağduriyet yok

"KARŞINDAKİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN...

İmamoğlu ne mağduru kardeşim, bir adamın özellikle Erdoğan gibi bir adamın kendi eliyle İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirmesi mümkün mü? Bu işler çocuk oyuncağı değil karşındaki Recep Tayyip Erdoğan.





Ataklı sözlerini şöyle sürdürdü;



"İMAMOĞLU'NUN DÜN AKŞAM YAPTIĞI ÇOK BÜYÜK HATADIR"

Erken bir sevinç, erken bir mağduriyetle şu anda Ekrem İmamoğlu'nu hayal dünyasına sokuyorlar. Bakın göreceksiniz Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam yaptığı çok büyük hatadır. Ekrem İmamoğlu, emrivaki yaptı. 6'lı masayı davet ediyorum dedi. Meral Akşener'de atladı hemen ben varım diye.

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