Çocuklar devletin şemsiyesi altında! İstismara karşı atılan adımlar kararlıkla sürüyor





13 BİN ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Çocuk istismarı, çocuk işçi, duygusal ve fiziksel şiddet ve maddi yokluk nedeniyle sağlıklı büyüyemeyen çocukları kanatları altına alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Evleri, Çocuk Destek Merkezi, Yurt ve Yuva, İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk İlk Kabul Merkezi gibi kuruluşları çeşitlendirip artırarak 13 bin 874 çocuğu koruması altına aldı.