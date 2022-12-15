Dedektiflerle müşteri kılığında görüştüler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediği Siyasal ve Askeri Casusluk Operasyonu'nun ayrıntılarına SABAH ulaştı. İsrail Ulusal İstihbarat Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve MOSSAD ajanlarının yönlendirmesi ile Türkiye'deki Filistinli kişi, kurum ve STK'ları takip eden özel dedektiflik şirketi görevlilerinden oluşan 44 şüpheli yakalanmıştı. Bunlardan adliyeye sevk edilen 20'si, "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan dolayı tutuklandı.Soruşturmada 13 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. İddialara göre, MOSSAD'ın haber toplama elemanları, yine eleman olarak adlandırdıkları üçüncü kişileri kullanarak veya doğrudan özel dedektiflik faaliyeti yürüten bazı danışmanlık ve özel güvenlik şirketlerinin çalışanlarıyla müşteri rolünde irtibata geçti. Hedefte olan kişilerin özel bilgileri toplandı ve o bilgiler MOSSAD ajanlarına aktarıldı. Gözaltına alınan bazı isimlerin hedef olan kişileri gizli bir şekilde takip ettikleri, fotoğraflarını çektikleri ve topladıkları bilgi, belgeler ile gizlice elde ettikleri fotoğrafları MOSSAD ajanlarına aktardıkları belirlendi. Bazı şüphelilerle MOSSAD ajanları arasında para trafiğinin de tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. Soruşturmada çok sayıda özel dedektiflik firmasının şüpheli konumda olduğu ifade edildi. 5 dedektiflik firması sahibinin tutuklandığı öğrenildi.