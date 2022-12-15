İBB’den karla mücadelede ihmalkarlik! Sayıştay raporuna yansıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin karla mücadeledeki ihmalkarligi Sayıştay raporuna yansıdı.

İstanbullunun 27 saat kar esareti altında kalmasına rağmen İngiltere Başkonsolosu ile Sarıyer'de kalkan balığı yemeyi seçen İBB yönetiminin karla mücadele için 309 milyon TL'ye kiraladığı araçlardan 60 tanesinin kullanıma uygun olmadığı, İBB'nin ihaleyi iptal etmeyip, firmaya da ceza kesmediği Sayıştay raporuyla ortaya çıktı.

Ocak ayında, yağan karda İstanbullu karla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bir balıkçıda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominic Chilcott'la kalkan balığı yerken görüntülenmişti.

Meteorolojinin günler öncesinden uyarı yapmasına rağmen İBB tarafından hiçbir önlem alınmaması kar yağışında İstanbulluyu adeta çileye mahkum etmişti.

Tuzlama çalışmasının yapılmaması ve kar küreme araçlarının ortalarda olmaması nedeniyle on binlerce vatandaş yollarda kar altında 27 saat boyunca mahsur kalmıştı. Toplu ulaşım sisteminin de tamamen çöktüğü saatlerde metro, metrobüs ve İETT otobüsleri yetersiz kalmış binlerce vatandaş evlerine yürüyerek gitmek zorunda kalmıştı.

İstanbullunun kâbusu yaşadığı anlarda ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İngiltere Büyükelçisinin eşleriyle birlikte katıldıkları 4 kişilik balık sefasinda 48 bin TL fatura çıkmış, ziyafetin parası ise İBB Özel Kalem Müdürlüğü tarafından ödenmişti.