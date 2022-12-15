İlaç fiyatlarında düzenlemeden eczacılar memnun

İlaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenleme, piyasaya ilca arzını kolaylaştırmak ve üreticiye destek olmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle erkene alındı. SABAH'a konuşan eczacılar atılan adımdan memnuniyetlerini dile getirdi.

MALİYETİN KARŞILANMASI ANLAMINA GELİYOR

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Eczacı Tahir Özelçi, "Sağlık Bakanlığı üzerine düşen görevi yerine getirerek Şubat zammını erkene aldı. Şubat ayının 28'inde yapılması gereken zammını yaptı. Bu sayede, ilaca yüzde 36.7 oranında üretim fiyatı üzerinden bir zam gelmiş olacak. Bu zam da üretici firmaların, ilaç üretirken yapmış oldukları maliyetin karşılanması anlamına geliyor. Bu bir süre boyunca sürdürebilir hale getirecektir. Bu yapılan zam ilacı bulunabilir hale getirecektir. Devlet ilaç üreticilerini sübvanse etmiş oldu. Devlet fedakarlık yapıyor. Yüzde 36.7 tam olarak. Son zamanlarda Türkiye'de ilaç fiyatları çok ucuzladığından dolayı 22 ülke Türkiye'yi referans olarak göstermeye başladı. Son 1.5 yıldır. Eczacılarımızın da ilaç fiyat artış oranında ilaç fiyat kararnamesinde bir düzenlemeyi Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz."