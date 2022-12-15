Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi cuntacı askerlerin 15 Temmuz 2016 akşamı rol aldığı darbe teşebbüsü sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 32'si vatandaş, 2'si polis 34 kişi şehit oldu. 318 kişinin müşteki olarak yer aldığı köprü davasında 143 sanık, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, 12 Temmuz 2018'de eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da aralarında bulunduğu 72 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 22 sanığa 17'şer yıl 6'şar ay, 5 sanığa 15'er yıl hapis verdi. Ayrıca Ödemiş ve Taştan, köprüdeki tüm suçlardan sorumlu tutularak toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, 44 sanığa ise tüm suçlardan beraat verdi.Yerel mahkemenin kararına itiraz sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 99 sanık hakkındaki cezaları yerinde buldu, 44 sanığın beraatini ise hukuka uygun buldu. İstinaf'ın kararına yapılan temyiz başvurusu sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gitti. Daire heyeti, aralarında Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın da bulunduğu bir kısım sanıklar hakkında kurulan beraat ve mahkûmiyet hükümlerini bozarken, bir kısım sanıklar yönünden verilen beraat ve mahkûmiyet hükümlerini de onadı.Daire heyeti, bir müştekiye yönelik gerçekleştirilen eylemler nedeniyle aralarında Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 64 sanık hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen mahkûmiyet ve beraat hükümlerinin gerekçesiz hüküm kurulması dolayısıyla bozulmasına karar verdi. Heyet, haklarında "Anayasa'yı ihlale teşebbüse yardım" suçundan mahkûmiyet kurulan 8 sanık hakkındaki cezaları, sanıkların "müşterek fail" olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaparak bozdu. Ayrıca heyet, bu sanıklardan 7'si hakkında çeşitli müştekilere yönelik gerçekleştirilen "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kurulan beraat hükümlerini de bozdu.Yargıtay 3. Ceza Dairesi ilk derece mahkemenin verdiği beraat kararlarını da bozdu. Hava Harp Okulu öğrencisi sanık Habibullah Şahin de beraat hükmü bozulan isimler arasında yer aldı.Kararda, sanığın vatandaşların tüm uyarılarına rağmen diğer askeri öğrenciler ile birlikte açılan koridordan ilerlediğine yer verilerek, köprü üzerinde bulunan askeri birliğe katıldığından bahsedildi. Aralarında eski Albay Turgay Ödemiş ile eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu diğer sanıklar yönünden "Anayasa'yı ihlal" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından verilen mahkûmiyet hükmü de onandı.