Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan üsteğmen şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit operasyonunda bir süre önce yaralanan ve hemen Gülhane Askeri Tıp Akademisin (GATA'ya) kaldırılan Bursalı Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak Şehit düştü. Şehit Tunahan Yavuz', yarın Cuma namazı sonrası Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Cami'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası Mudanya mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık'ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.