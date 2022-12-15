Sıfır Atık girişimine BM’den destek

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında sunduğu "sıfır atık" kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kararla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu. BM, kararla ayrıca 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti. Kararla, bir danışma kurulu oluşturulacak ve sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim girişimlerininin uygulanması teşvik edilecek. Emine Erdoğan, eylül ayında New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterresile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.