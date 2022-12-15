Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:10Son Güncelleme: 15.12.2022 15:10
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası ya da siyasi yasak yok dedi.
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası ya da siyasi yasak yok dedi.
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SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok