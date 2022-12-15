Giriş Tarihi: 15.12.2022 18:03Son Güncelleme: 15.12.2022 18:04
SON DAKİKA | Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasıyla ilgili açıklama
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadaki karar ve sonrası süreç ile ilgili, "İçlerindeki tartışmada bizi basamak olarak kullanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçlerindeki tartışmada bizi basamak olarak kullanıyorlar. Kesinleşmemiş adımları olan yargı kararı var" dedi.
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SON DAKİKA | Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasıyla ilgili açıklama