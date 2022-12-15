Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek
Giriş Tarihi: 15.12.2022 22:35 Son Güncelleme: 15.12.2022 22:47

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkumiyet kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı süre tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık, usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti.

ARZU KAYA ARZU KAYA
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HUKUKİ SÜREÇ SONA ERMEDİ

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 9. celsede davayla ilgili nihai kararını verdi ancak hukuki süreç sona ermedi. Davayla ilgili hüküm kurulmuş olsa da İmamoğlu'nun yargı süreci devam ediyor. Mahkemenin 15 gün içerisinde hükme ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya süre tutum dilekçesi verdi.

"USÜL VE YASAYA AYKIRILIK" BAŞVURUSU

Başsavcılık, kararı veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede usül ve yasaya aykırı hususları içermesi sebebiyle kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceğini belirtti. Gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından Başsavcılığın istinaf yoluna başvurup başvurmayacağı netlik kazanacak.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında Başsavcılıktan dilekçe! İstinaf yoluna gidilecek
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