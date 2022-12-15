Türkiye’ye dev bir eser daha: Avrupa’nın en büyük gaz depolama tesisi yarın açılıyor

Türkiye'ninilk yer altı doğalgaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik deniz üstüne iki platform kurulması, 18 kuyuda sondaj yapılmasını kapsayan 2. fazın hizmete alınması çalışmaları tamamlandı. Kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkarılan tesis, yurdun yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek. Günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek. Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu unvanı sahip olacak tesis, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete açılacak. Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis, ihtiyaç duyduğu elektriğin tamamını içerisinde bulunan 4.2 megavatlık güce sahip rüzgâr türbininden sağlayacak. Ülke için stratejik öneme sahip olan 'kara gün dostu' tesis, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlayacak.