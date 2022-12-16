Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den erken seçim açıklaması! Grup Başkanvekili canlı yayında duyurdu
Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:28

AK Parti'den erken seçim açıklaması! Grup Başkanvekili canlı yayında duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda 2023'te yapılacak genel seçimler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zengin: "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" dedi.

AK Parti’den erken seçim açıklaması! Grup Başkanvekili canlı yayında duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin özel bir televizyon kanalında 2023 genel seçimleri ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Zengin, başörtüsüne Anayasal güvence teklifine ilişkin, "Muhalefetle bir görüşme daha düşünüyoruz. Düzenlemenin TBMM'de kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİDİR

İstismarı kabul etmenin asla mümkün olmayacağını belirten Zengin, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla ilgili, "Önümüzdeki hafta araştırma komisyonu için teklif vereceğiz. Bu şu anda Türkiye'deki en önemli davalardan biridir" değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI SİVRİLTİYORLAR

Mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını hakkındaki soruya da yanıt veren Zengin, "Cumhurbaşkanımız gibi bir hikayesi olmasına özeniyor. Akşener buradan İmamoğlu'nun adaylığını sivriltiyor" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Zengin, seçim tarihiyle ilgili soruya da, "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" yanıtını verdi.

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AK Parti'den erken seçim açıklaması! Grup Başkanvekili canlı yayında duyurdu
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