AK Parti’den erken seçim açıklaması! Grup Başkanvekili canlı yayında duyurdu

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİDİR

İstismarı kabul etmenin asla mümkün olmayacağını belirten Zengin, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla ilgili, "Önümüzdeki hafta araştırma komisyonu için teklif vereceğiz. Bu şu anda Türkiye'deki en önemli davalardan biridir" değerlendirmesinde bulundu.