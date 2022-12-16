AK Parti’den erken seçim açıklaması! Grup Başkanvekili canlı yayında duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin özel bir televizyon kanalında 2023 genel seçimleri ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
Zengin, başörtüsüne Anayasal güvence teklifine ilişkin, "Muhalefetle bir görüşme daha düşünüyoruz. Düzenlemenin TBMM'de kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİDİR
İstismarı kabul etmenin asla mümkün olmayacağını belirten Zengin, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla ilgili, "Önümüzdeki hafta araştırma komisyonu için teklif vereceğiz. Bu şu anda Türkiye'deki en önemli davalardan biridir" değerlendirmesinde bulundu.