CHP’li Belediyeye mobbing faturası! Yıldırma politikası uygulandı, eşini de başka ilçeye sürdüler

FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'ın şirketi Muhkem Danışmanlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'ihale danışmanlığı alımı' ihalesini 27 Şubat 2015'te kazandı. Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda satın alma şube müdürü olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Uslu (44) da hizmet alımının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için kontrol amiri olarak görevlendirildi. Muhkem Danışmanlık şirketinin sözleşme şartlarını yerine getirmediğini tespit eden Uslu, firmaya haksız ödeme yapılmasını engelleyince o günden sonra zincirleme mobbinge maruz kaldı.

İLK OLARAK FOTOKOPİCİ YAPTILAR

Uslu, ilk olarak ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt tarafından aylarca fotokopi çekmeye ve taşeron çalışanların akaryakıt fişlerini kontrol yapmaya zorlandı. Canyurt'un yanı sıra üst düzey bürokratlar da Uslu'ya mobbing uygulamaya devam etti. Uslu, dönemin Genel Sekreteri Uğur Cebeci'nin odasına çağrıldı. Cebeci'nin 'neden hakkediş belgeni imzalamıyorsun? Son kararın ne?' dedi. Uslu da, 'Hizmet sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak gerçekleşmediği için imzalamıyorum. Aksi takdirde kamu zararına ve edimin ifasına fesat karıştırma suçunu işlemiş olacağım' dedi.