Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Bakan Dönmez, önümüzdeki ayları işaret etti: Yeni müjde gelebilir

BAKAN DÖNMEZ: YENİ MÜJDE GELEBİLİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dev tesis ile ilgili A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 3 yıllık devam eden hummalı bir çalışmanın sonucunda önemli bir kapasite artışıyla hem kendi arz güvenliğimizi temin etmiş olacağız. Hem de bizim uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız bölgesel ticaret merkezinin önemli unsurlarında biri olacak. Silivri tesisi ile arz güvenliğini sağlayacağız.