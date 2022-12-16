Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Bakan Dönmez, önümüzdeki ayları işaret etti: Yeni müjde gelebilir

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı.
Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek.
BAKAN DÖNMEZ: YENİ MÜJDE GELEBİLİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dev tesis ile ilgili A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
"Çok heyecanlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 3 yıllık devam eden hummalı bir çalışmanın sonucunda önemli bir kapasite artışıyla hem kendi arz güvenliğimizi temin etmiş olacağız. Hem de bizim uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız bölgesel ticaret merkezinin önemli unsurlarında biri olacak. Silivri tesisi ile arz güvenliğini sağlayacağız.
Bu proje sahasında ilkleri gerçekleştirmiş projelerden bir tanesi deniz alanlarındaki en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahibiz. Önümüzdeki aylarda komşu bölgelerden yeni müjde gelebilir."
TÜRKİYE'NİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ
Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.
GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ İSE 75 MİLYON METREKÜP
Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.
TÜRKİYE'NİN GAZ İHTİYACININ DÖRTTE BİRİNİ TEK BAŞINA KARŞILAYABİLECEK
Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.