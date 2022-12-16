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Giriş Tarihi: 16.12.2022 11:16 Son Güncelleme: 16.12.2022 11:44

İBB'den İSPARK'a bir zam daha! Vatandaşı isyan ettiren karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK ücretlerine haziran ayında yüzde 100 zam yapması vatandaşı çileden çıkarmıştı. İBB bu seferde İSPARK ücretlerine yüzde 60 zam yaptı. Yapılan fahiş zam sonrası vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

AA
İBB’den İSPARK’a bir zam daha! Vatandaşı isyan ettiren karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı.

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında, İSPARK otopark ücretlerine zam konusu görüşüldü.

İBB yönetimi, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam isterken, komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılması uygun görüldü.

Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı. Tarife, 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.



VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK ücretlerine yüzde 100 zam yapması vatandaşların büyük tepkisine neden olmuştu. Vatandaşların tepkilerini dikkate almayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu seferde İSPARK ücretlerine aynı yılın içinde yüzde 60 daha zam yaptı.

İSPARK'a gelen yüzde 100 zam vatandaşı isyan ettirdi!

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İBB'den İSPARK'a bir zam daha! Vatandaşı isyan ettiren karar
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