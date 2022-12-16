İBB’den İSPARK’a bir zam daha! Vatandaşı isyan ettiren karar

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.