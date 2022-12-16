İmamoğlu davasında hukuki süreç bitmedi! SABAH sürece mercek tuttu: 2 yıl sürebilir

1) İmamoğlu'nun avukatları uzun savunma yapınca duruşmanın 1,5 saatlik bölümü Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı.

Mahkeme ilk olarak 1,5 saatlik SEGBİS kaydının çözümünü bir personeline yaptıracak. Bunun 1 hafta ila 15 gün sürmesi bekleniyor.

2) Ardından hükme ilişkin gerekçeli karar açıklanacak.

3) 15 gün içinde gerekçeli kararın avukatlara tebliğ edilmesinin ardından karara itirazla birlikte dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gidecek. 1 aylık bu sürecin ardından dosyanın üst mahkemeye ulaşacak.

4) İstanbul BAM'da ceza ilgili dairede sıraya girecek. Dosyanın sıraya girip incelenmesinin 1 yıl sürmesi söz konusu. Ceza Dairesi'nde çıkan karar da nihai karar olmayacak.

5) Hükme esas cezanın Yargıtay yolu da açık. İstanbul BAM'daki sürecin ardından dosya Yargıtay'a gidecek ve orada da incelenmesi beklenecek.

///Hukukçular toplam sürecin 1,5- 2 yıl sürebileceğini işaret ediyor.

Avukat Cansın Yönet şunları söyledi: "Süreç basında sanki siyasi yasak gelmiş ve hapis cezası kesin olarak verilmiş gibi lanse edilse de Türkiye'de yargılamaların ve üst mahkeme denetim sürelerinin ortalama 1 yıl ve üzeri olduğu gerçektir. Bu aşamada verilen kararın gerekçesinin yazılması, ardından tebligat süreleri öncelikle İstinaf sonrasında temyiz yolunun açık olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yargılamalarda normal şartlarda sürecin 2,5-3 yılı bulması gerekmektedir."