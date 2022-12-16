İstismar siyaseti yapılıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin İmamoğlu davasına yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. AK Parti'nin siyaset meydanlarının partisi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi: "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi, bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir. Yargı kararı sonrasında 6'lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor." ANKARA