Mersin merkezli FETÖ operasyonu; 14 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, aralarında Fetullahçı Terör Örgütünün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin de olduğu, 15 şüphelinin yakalanması ve olası suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, ilimiz merkezli, Adana ve Antalya'da eş zamanlı olarak 100 polisin katılımıyla dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonun hedefindeki şüpheliler arasında, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde finansal sorumlu olarak yer aldığı tespit edilen M.Y. isimli şüphelinin aracında, örgüt mensuplarının örgütten kopuşunu önleme ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla dağıtıldığı değerlendirilen 5 bin Türk lirası ve 16 adet market hediye kartı ele geçirildi.

Yapılan tespitlerde örgütün kendi mensuplarına finansal yardım sağlama yönteminde değişikliğe gittiği ve market hediye kartları üzerinden finans sağladığı anlaşıldı. Bunun yanında askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişiler bulunduğu, bu kişilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör/büfe hatlarından ardışık aranma kayıtları olduğu ve diğer örgütün mensuplarının ByLock yazışmalarında isimlerinin anıldığı, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelilerin ifadelerinde adları geçen kişiler olduğu, örgüte ait olan ve yapıya eleman devşirmek için kullanılan ışık evlerinde kalan kişiler olduğu ve içlerinden birinin ev sorumlusu olduğu, örgütün sorumluları ile irtibat kayıtları olan kişiler olduğu belirlendi.

FETÖ/PDY terör örgütünün güncel ve finansal yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanırken 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.