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Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:16

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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