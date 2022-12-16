MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye'de hendeklere gömmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2022
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/VGuAaSjmCJ