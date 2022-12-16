Senaryosu önceden yazılmış bir film

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmamoğlu davasında karar gününün belli olmasına karşın muhalefetin siyasi oyun oynadığını belirtti. Bahçeli, şunları kaydetti:İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur. Malum olduğu üzere, ilk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır.14 Aralık 2022'de İmamoğlu'yla ilgili davanın görüleceği herkesçe bilinmektedir. Bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir. Mahkeme kararının hitamında, senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane'de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur. Nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanı'dır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanı'yla İmamoğlu'nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kumpastır.Altılı masada Kılıçdaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhane'de İmamoğlu ve İP Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır.