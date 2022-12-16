Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Silivri doğalgaz depolama tesisi açılıyor! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:18 Son Güncelleme: 16.12.2022 15:22

Son dakika: Silivri doğalgaz depolama tesisi açılıyor! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezSilivri doğalgaz depolama tesisi açılışında konuştu.

Son dakika: Silivri doğalgaz depolama tesisi açılıyor! Bakan Dönmez’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri doğalgaz depolama tesisi açılışında konuştu.

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Enerjide merkez ülke hedeimizi gerçeğe dönüştürecek bütün argümanlara sahibiz. Sahip olduğumuz altyapının daha da geliştirilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeni projeler ve yatırımlar üzerine görüşmeler gerçekleştiriyoru7z. Türkiye Yüzyılı'nda enerjide merkez ülke hedefine ulaşacağız. Bugün 7 uluslararası boru hatına sahibiz.

Türkiye'nin ilk depolama tesisinin hayata geçirilmesi için BOTAŞ'a, yüklenici firmalara teşekkürlerimi sunuyorum."

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Son dakika: Silivri doğalgaz depolama tesisi açılıyor! Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar
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