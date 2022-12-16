Şırnak Valisi Bilgin, Gabar Dağı’nda petrol rezervinin keşfedildiği alanda konuştu

"Burası Bayraktar TB2'nin Türkiye'ye kazandırıldığı bölge, yani Özdemir Bayraktar Beyefendi, Allah rahmet eylesin. Akçay Tugayında Bayraktar TB ile ilgili geliştirme ve alan faaliyetlerini yapmıştı." diyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Bugün Sayın Selçuk Bayraktar ve ekibinin yüksek çalışmalarıyla ortaya çıkan Bayraktar TB2, bu bölgede deneme faaliyetleri, geliştirme faaliyetleriyle birlikte bu bölgenin güvenliğini sağlayan ve şu anda ülkemizde üst düzeyde güvenlik ortamını sağlayan çok önemli araçlarından biridir. Hatta dünyada çok önemli bir araç olmuştur. Şimdi Bayraktar TB2'den onun geliştiği topraklarda, onun sonucunda, onun sağladığı güvenlik ortamıyla birlikte çarpan etkisiyle yer altı kaynakları çıkarıyoruz ve halkımıza çok büyük bir imkan sağlıyoruz. Ülkemizin parasının yurt dışına gitmesinin önüne geçiyoruz."

"BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ONUR VESİLESİDİR"

Gabar Dağı eteklerinde keşfedilen petrol rezerviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, şunları söyledi:

"Açılan 5 kuyu var, 6'ncısı açıldı, üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek granite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür. Bu da bizim için çok büyük onur vesilesidir. TPAO'nun çok değerli personeli gece gündüz demeden çalışıyor. Sadece arazide sondaj faaliyetleri değil, aynı zamanda jeolojik etütlerle de Şırnak'ın her yerindeler. Artık Şırnak'ı görüyorsunuz, son dönemde petrolü ile adından söz ediyor. İnşallah alabalık üretimi yapacağız. Türkiye'nin en büyük alabalık çiftliğini kuracağız. Tarımda adından söz ettiriyor. Festivalleriyle, kültürüyle, sanatıyla 'Artık Şırnak'ı izlemeye devam edin.' diyoruz. Şırnak artık çok daha fazla gündemde kalacak. Ama neyle kalacak, mutluluğuyla, huzuruyla, güvenliğiyle, ülkemize kattığı katma değerleriyle gündemde kalacak. Kısaca bu çalışmalar bu artan hızıyla devam edecek."