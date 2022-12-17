Bakan Ersoy’dan Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri mesajı

Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri sona erdi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı:

" Anadolu topraklarında insanların din, dil, ırk, mezhep ayrımcılığı yoktur. Bizim düşünce kodlarımızda insanları renginden, ırkından, dilinden ötürü aşağılamak yoktur. Bizim ticaretimizde komşumuzdan, dostumuzdan, arkadaşımızdan daha fazla kazanmak için her şeyi mubah gören bir tutum meşru görülemez. Bizim gönlümüzde, kalbimizde bizim gibi yaşamayan, düşünmeyen bir insanın düşman görülmesi diye bir şey asla olmamıştır.

Tarih boyunca ne dün ne bugün kendi varlığımızın gerekliliği olarak bir ötekine ihtiyaç duyulmamıştır. Düşmanlık algısı bizim varlık sebebimiz değildir. Çünkü biz, toprağın, çiçeğin, hayvanların, insanların, yaratılmış olan her şeyin sahibinin Allah olduğuna inanır ve bu inanç doğrultusunda Mevlana'nın işaret ettiği gibi Yaradana hürmetimizden dolayı yaratılmış olana saygı duyarız. Bizim en büyük farkımız budur. İnanıyoruz ki yeryüzü bu kadar zulmü, adaletsizliği ve kaosu kaldıramaz. Hiçbir insan bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Çocukların, kadınların, yaşlıların, mazlumların uykularına bomba seslerinin eşlik etmesini kabul etmiyoruz. Ve biz buradan, Konya'dan, Anadolu coğrafyasından insanlığa sesleniyoruz, artık bu kaosa bir son verilmeli!

Çatışmalara, savaşlara, bencilliğe, sömürüye, ayrımcılığa karşı insanların daha büyük acılar yaşamaması için dünyada bazı şeylerin değişmesi gerektiğini haykırıyoruz. Hz. Mevlana yeryüzünde adaletin ve barışın egemen olması için ihtiyaç duyulan paradigmayı asırlar önce şu sözlerle ifade etmişti; 'Sevgi şifadır. Sevgi güçtür. Sevgi, değişimin mührüdür' İşte bugün bize düşen en önemli görev, insanlığın muhtaç olduğu bu sesin dünyanın dört bir yanında yankılanması için bu değişim mührünü vurmaktır. İnanıyoruz ki daha fazla bomba, savaş, işgal, gözyaşı değil; dünyayı sevgi, hoşgörü ve adalet güzelleştirecektir"