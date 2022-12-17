Başkan Erdoğan Mardin’de partisinin İl Binasının açılış törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından, AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışını kurdele keserek yaptı. Erdoğan, İl Hizmet Binası açılış töreninde kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Tören alanına gelen binlerce AK Partili'nin tezahuratlarıyla sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Saygıdeğer kardeşlerim, partimizin Mardin İl Hizmet Binasının yeni hizmet alanının tüm Mardin'imize, Mardinli kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla kurdelayı kesiyoruz" dedi. Erdoğan daha sonra parti binasına geçti.

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