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Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:44 Son Güncelleme: 17.12.2022 17:13

Başkan Erdoğan Mardin'de partisinin İl Binasının açılış törenine katıldı

Bir dizi açılış töreni için Mardin'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Binası açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan Mardin’de partisinin İl Binasının açılış törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından, AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışını kurdele keserek yaptı. Erdoğan, İl Hizmet Binası açılış töreninde kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Tören alanına gelen binlerce AK Partili'nin tezahuratlarıyla sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Saygıdeğer kardeşlerim, partimizin Mardin İl Hizmet Binasının yeni hizmet alanının tüm Mardin'imize, Mardinli kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla kurdelayı kesiyoruz" dedi. Erdoğan daha sonra parti binasına geçti.

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Başkan Erdoğan Mardin'de partisinin İl Binasının açılış törenine katıldı
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