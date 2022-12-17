Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren 2022- 2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik artışı yapıldığını da hatırlatan Kasapoğlu, "Lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar bin 700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükseldi. Ocak ayından itibaren alınan ödemeler, bu seviyelerde olacak" ifadelerini kullandı. Sonuçların e-devlet üzerinden erişime açıldığını söyleyen Kasapoğlu, 20 Aralık gecesi saat 23:59'a kadar taahhütnamelerin onaylanmasını gerektiğini belirtti.