CHP ve HDP ABD’de buluştu: ‘HDP’ Millet İttifakı'na destek şartını açıkladı!

CHP-HDP ABD'DE BULUŞTU

Geçtiğimiz günlerde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ile CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, ABD'nin başkenti Washington'da görüştü.

HDP MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK ŞARTINI AÇIKLADI

HDP'li Özsoy, Haziran 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'na destek vermeleri için, "Türkiye demokrasisinin garanti altına alınması, özgürlüklerin korunması, eşitlik, insan hakları ve Kürt sorunun tartışılması için uygun ortamın oluşturulması" şartlarının olduğunu ifade etti. Özsoy, "Hiçbir katı milliyetçi adayı desteklemeyeceğiz. Sanırım siyasi duruma aşina olanlar kimden bahsettiğimizi anlıyor" dedi.

"BELEDİYELER VE YEREL YÖNETİMLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

Türkiye hükümetleri, Kürt sorununu siyasi ve anayasal bir mesele olarak çözmek istemedikleri her zaman 'kardeşiz' dili kullanmaya başlıyor. Kürt sorununun barışçıl bir şekilde ele alınması çok önemlidir. Barışçıl bir çözüm için çağrıda bulunduğumuzu söylemiyoruz, sadece ciddi ve barışçıl bir diyaloğa dayanan barışçıl bir anlaşma istiyoruz.2015'ten bu yana HDP'li 150 belediye başkanı sadece görevden alınmakla kalmadı aynı zamanda tutuklandı. Bunların büyük bir kısmı hâlen cezaevinde. Belediyeler ve yerel yönetimler bizim için önemlidir.