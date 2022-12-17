CHP ve HDP ABD’de buluştu: ‘HDP’ Millet İttifakı'na destek şartını açıkladı!

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi öncesinde siyasi kulisler oldukça hareketli. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken muhalefetteki belirsizlik ise sürüyor.
CHP-HDP ABD'DE BULUŞTU
Geçtiğimiz günlerde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ile CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, ABD'nin başkenti Washington'da görüştü.
HDP MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK ŞARTINI AÇIKLADI
HDP'li Özsoy, Haziran 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'na destek vermeleri için, "Türkiye demokrasisinin garanti altına alınması, özgürlüklerin korunması, eşitlik, insan hakları ve Kürt sorunun tartışılması için uygun ortamın oluşturulması" şartlarının olduğunu ifade etti. Özsoy, "Hiçbir katı milliyetçi adayı desteklemeyeceğiz. Sanırım siyasi duruma aşina olanlar kimden bahsettiğimizi anlıyor" dedi.
"BELEDİYELER VE YEREL YÖNETİMLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"
Türkiye hükümetleri, Kürt sorununu siyasi ve anayasal bir mesele olarak çözmek istemedikleri her zaman 'kardeşiz' dili kullanmaya başlıyor. Kürt sorununun barışçıl bir şekilde ele alınması çok önemlidir. Barışçıl bir çözüm için çağrıda bulunduğumuzu söylemiyoruz, sadece ciddi ve barışçıl bir diyaloğa dayanan barışçıl bir anlaşma istiyoruz.2015'ten bu yana HDP'li 150 belediye başkanı sadece görevden alınmakla kalmadı aynı zamanda tutuklandı. Bunların büyük bir kısmı hâlen cezaevinde. Belediyeler ve yerel yönetimler bizim için önemlidir.
"SEÇİMDEN SONRA GÜNDEME GELECEK"
CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ise "Türkiye'yi demokratikleştirme daha doğrusu yeniden demokratikleştirme" projelerinin şimdiden belli olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kürt sorununun çözümünün de mecliste olduğunu açıkça ifade ettiğini belirten Çeviköz, Kürtlerin kültürel hakları, ana dilin konuşma ve eğitim haklarının seçimden sonra gündeme geleceğini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Kürt sorununun olduğunu kabul ettiğini kaydeden Çeviköz, "Ülkeyi demokratikleştirme konusunda HDP ile CHP arasında ortak bir nokta olduğu son derece açık" şeklinde konuştu.
HDP'Lİ HİŞYAR ÖZSOY ÖCALAN'A DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERMEYEN POLİSLERE TEHDİTLER SAVURMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Öcalan'a destek yürüyüşünde 2 kişi gözaltına alınırken, HDP'li Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu. Özsoy bir polise "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları. Seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" demişti.