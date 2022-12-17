Dev projelerin açılışlarını yapacak: Mardin Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Bölgenin turizm merkezi olan Mardin'de yapılan kara yolu yatırımları ile ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu olacağı aktarılan açıklamada, farklı kültürleri bir arada buluşturan Mardin'in büyük turizm potansiyeline sahip olduğu, yılda 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlayan kentin, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yönlü ulaşım koridorlarının kavşağında yer aldığı, transit taşımacılıkta da önem arz ettiği kaydedildi..