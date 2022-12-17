Tunç Soyer’in rant planı deşifre oldu

DONATI ALANLARI YETERSİZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, planlama alanındaki tarımsal faaliyetlerin devam ettiğine dikkat çekti. Oda açıklamasında dava konusu planlama alanında donatı alanlarına ayrılan alansal büyüklüklerde hiçbir donatı alanında yerleşmede yaşaması öngörülen nüfus büyüklüğünün gereksinimlerinin karşılanmadığını belirtti. Açıklamada ayrıca kişi başına düşen donatı alanlarının (Yeşil alan, eğitim, spor alanı, sağlık tesisi, ibadethane gibi) miktarının mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin ilgili tablosunda belirtilen kişi başına düşen asgari standartları sağlamadığı ifade edildi. Oda bu açıdan dava konusu imar planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve imar mevzuatına aykırı olduğunu belirtti. Açıklamanın sonuç bölümünde; "Kurum görüşlerine dayanmaksızın kentsel kullanımlara ayrılan tarım alanı, ağaçlandırılacak alan gibi özünde doğayı koruma ve geliştirme niteliği olan tüm kullanım alanlarının korunmasının ve plan onama sınırları içine dahil edilerek plan kararlarına yansıtılmasının gereklilik olduğunu İzmir Büyükşehir Belediyesine hatırlatıyoruz." denildi.