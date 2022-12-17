Tunç Soyer’in rant planı deşifre oldu

Her fırsatta hükümetin tarım politikalarını eleştiren ve bir başka tarım mümkün diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili ve Seferihisar'dan sonra şimdi de Kemalpaşa'da sobelendi.
TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davada İzmir 2. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 12 Mart 2021 tarihinde kabul edilen Kemalpaşa İlçesi 75.Yıl, Cumhuriyet ve Egemen Mahallelerine ait 25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan Ören Merkez Yerleşimi 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Mahkeme iptal kararına gerekçe olarak tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması ve donatı alanlarının yetersiz olmasını gösterdi.
DONATI ALANLARI YETERSİZ
Konuya ilişkin açıklama yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, planlama alanındaki tarımsal faaliyetlerin devam ettiğine dikkat çekti. Oda açıklamasında dava konusu planlama alanında donatı alanlarına ayrılan alansal büyüklüklerde hiçbir donatı alanında yerleşmede yaşaması öngörülen nüfus büyüklüğünün gereksinimlerinin karşılanmadığını belirtti. Açıklamada ayrıca kişi başına düşen donatı alanlarının (Yeşil alan, eğitim, spor alanı, sağlık tesisi, ibadethane gibi) miktarının mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin ilgili tablosunda belirtilen kişi başına düşen asgari standartları sağlamadığı ifade edildi. Oda bu açıdan dava konusu imar planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve imar mevzuatına aykırı olduğunu belirtti. Açıklamanın sonuç bölümünde; "Kurum görüşlerine dayanmaksızın kentsel kullanımlara ayrılan tarım alanı, ağaçlandırılacak alan gibi özünde doğayı koruma ve geliştirme niteliği olan tüm kullanım alanlarının korunmasının ve plan onama sınırları içine dahil edilerek plan kararlarına yansıtılmasının gereklilik olduğunu İzmir Büyükşehir Belediyesine hatırlatıyoruz." denildi.
DİKİLİ VE SEFERİHİSAR'DA DA TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILMAK İSTENMİŞTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce de özel bir planlama şirketine Seferihisar ve Dikili Salihler Altı Kabakum Bölgelerini kapsayan imar planı hazırlatmış, bu planlar yine Şehir Plancıları Odasının açtığı davalar sonucu tarım arazilerini ilgili kurum görüşleri alınmadan yapılaşmaya açtığı gerekçesi ile iptal edilmişti.