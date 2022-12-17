İYİ Partili Aytun Çıray’dan ittifakı karıştıracak açıklama: Kılıçdaroğlu’nun yetişememesi bizim lehimize oldu...

YSK üyelerine hakaretten ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına giden ilk isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener ile İmamoğlu mutluluk pozları verirken, Saraçhane'ye çağırdıkları destekçilerine konuşma gerçekleştirdiler. Akşener, bu konuşma sırasında İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan edecek kadar ileri gitti. Almanya seyahatini yarıda keserek hızla yurda dönen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bilgi aldıktan sonra bir basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevine devam edeceğini belirterek adaylığının önüne set çekti. Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti ve CHP kanadından peş peşe farklı açıklamalar geldi. Restleşmeler sürerken İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Çıray, Akşener'in İmamoğlu'nun yanına hızla gitmesinin kendilerine avantaj sağladığını söyledi.
AYTUN ÇIRAY: AKŞENER'İN ÖNCE GİTMESİ BİZİM LEHİMİZE OLDU
TV100'de bir programa katılan Aytun Çıray, 'Akşener'in, İmamoğlu'nun yanına önce gitmesi Kılıçdaroğlu'nun aleyhine mi oldu?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Çıray, "Ben şu anda yüzde 20'yi rahatlıkla geçtiğimiz kanaatindeyim. Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu." dedi.
"Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu."— Sabah (@Sabah) December 17, 2022
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Meral Akşener'in Ankara'dan yola çıkıp Saraçhane'ye gelmesine ilişkin konuştu. pic.twitter.com/bN5BmcNLZi
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: SİYASET MÜHENDİSLİĞİ İLE ADAY BELİRLENMEYECEK
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin konuştu. Öztrak, İmamoğlu ile ilgili verilen yargı kararının ardından Meral Akşener'in de desteğiyle oluşturulan adaylık havası ortamını 'siyaset mühendisliği senaryoları' olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhurbaşkanı adayımız, altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararı ile belirlenecektir." dedi.