İYİ Partili Aytun Çıray’dan ittifakı karıştıracak açıklama: Kılıçdaroğlu’nun yetişememesi bizim lehimize oldu...

AYTUN ÇIRAY: AKŞENER'İN ÖNCE GİTMESİ BİZİM LEHİMİZE OLDU

TV100'de bir programa katılan Aytun Çıray, 'Akşener'in, İmamoğlu'nun yanına önce gitmesi Kılıçdaroğlu'nun aleyhine mi oldu?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Çıray, "Ben şu anda yüzde 20'yi rahatlıkla geçtiğimiz kanaatindeyim. Akşener'in İmamoğlu konusunda hızlı aksiyon alması oylarımızı çok artırdı. Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise, bir dal uzatıyorsanız hemen bir karşılığı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu." dedi.