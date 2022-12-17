Mersin’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Mersın merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında örgütün güncel yapılanması ve askeri mahrem yapılanmasının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin, örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurduğu, bazılarının isimlerinin ByLock yazışmalarında geçtiği, bazılarının örgüt sorumluları ile irtibat kayıtlarının olduğu, bazılarının örgüte ait ışık evlerinde kaldığı, birinin de ev sorumlusu olduğu öğrenildi. Bu arada örgütün, mensuplarına finansal yardım yöntemini de değiştirdiği ve yardımları market hediye kartları üzerinden sağladığı anlaşıldı. Gözaltına alınanlardan FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde finansal sorumlu olan M.Y.'nin aracında örgüt mensuplarının kopuşunu önlemek amacıyla dağıtıldığı değerlendirilen 5 bin TL ve 16 market hediye kartı ele geçirildi.