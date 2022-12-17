SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mardin’de konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

70 bin kişi meydanda. Bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır.

Mardin kim olduğunu asla unutmadı, biz de Mardin'i hiçbir zaman unutmadık. Şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i büyüttük, güçlendirdik.

Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Mardin'e hizmet ve eser kazandırmaktan geri durmadık. Sizinle hasret gidermenin yanı sıra bugün 17.5 milyar liraya ulaşan eser ve hizmetlerin açılışını yapıyoruz.

Eğitimden anasınıfından liseye kadar yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin yeni dersliklerini de bugün hizmete açıyoruz. Havuzların, spor salonları, yurtlarımız ve bakım onarım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz.

Mardin-Savur yolunu inşallah en kısa sürede yapacağız. DSİ tarafından 1 milyar 100 milyon yatırımla tamamlanan Derik Ovası Sulama Kanalı'nı da bugün açıyoruz. Böylece su ile buluşan arazilerimiz yılda 2 kez ekilebilecek. 9 bin kişiye ilave istihdam oluşturacak. 1 milyar 108 milyon TL'lik yatırımla yüzlerce enerji tesisinin açılışını da yapıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'mızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür Bakanlığı'mızca şehrimize kazandırılan kültür binalarını da açıyoruz. Mardin'de de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. 3 kuyumuzun açılışını yapıyoruz.