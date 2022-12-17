SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu 6’lı masayı karıştırdı! CHP’li kurmaylar konuştu: Bizim adayımız Kılıçdaroğlu...

AKŞENER'İN FOTOĞRAFI

Hakkındaki yargı kararı ise İmamoğlu'nu bu noktada bir kez daha ön plana çıkardı. Kararın açıklandığı andan itibaren kulislerde "İmamoğlu aday gösterilir mi?" tartışması başlarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aynı gün İstanbul'a giderek, İmamoğlu ile verdiği kucaklaşma karesi ve yaptığı konuşma "adaylık desteği" yorumlarına neden oldu.

İMAMOĞLU ADAY OLMAK İSTERSE PARTİSİNDEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'DEN OLABİLİR

İYİ Parti kanadından uzun süredir gelen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik mesajlardan rahatsızlık duyan CHP kurmayları, son gelişmeleri değerlendirirken, "Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, kararı verecek Altılı Masa'dır" derken, İmamoğlu'nun adaylık olasılığına ilişkin ısrarlı sorulara karşı bazı kurmaylar, masanın geleceği açısından da kritik olan; "İmamoğlu aday olmak isterse partisinden istifa edip İYİ Parti'den olabilir" çıkışını yaptılar.