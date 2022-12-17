SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu 6’lı masayı karıştırdı! CHP’li kurmaylar konuştu: Bizim adayımız Kılıçdaroğlu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak talebinin ardından Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları yeniden alevlenirken, adayın açıklanma takvimi de merakla bekleniyor. Karar sonrası gerek iktidar gerek muhalefet siyaset kulislerinde olası senaryolar adeta havada uçuşsa da, Altılı Masa'da yer alan partilerin kurmayları kritik kararlar konusunda aceleci davranılmayacağı mesajını verdiler.
Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları, "Bu dönemde yapılacak analizlerin hiçbiri gerçeği yansıtmaz. Çünkü birçok bilinmeyen, birçok belirleyen var. Denklem net değil. Belirsiz bir süreç" diyerek, adaylık konusunun Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bu ay sonu ya da ocak başında yapılacak toplantıda gündeme gelmeyeceğine işaret ettiler. Konun bir sonraki İYİ Parti'de yapılacak toplantıda ele alınabileceğini belirttiler. Kaynaklar İmamoğlu kararı sonrası erken seçim olasılığının da gündemden büyük ölçüde düştüğünü ifade ettiler.
CHP'DE RAHATSIZLIK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isimleri ortaya atılan büyükşehir belediye başkanlarına ilişkin "görevlerine devam etmelerini" istediğini söylese de Altılı Masa kulislerinde gerek İBB Başkanı İmamoğlu gerekse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri gündemden hiç düşmedi.
AKŞENER'İN FOTOĞRAFI
Hakkındaki yargı kararı ise İmamoğlu'nu bu noktada bir kez daha ön plana çıkardı. Kararın açıklandığı andan itibaren kulislerde "İmamoğlu aday gösterilir mi?" tartışması başlarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aynı gün İstanbul'a giderek, İmamoğlu ile verdiği kucaklaşma karesi ve yaptığı konuşma "adaylık desteği" yorumlarına neden oldu.
İMAMOĞLU ADAY OLMAK İSTERSE PARTİSİNDEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'DEN OLABİLİR
İYİ Parti kanadından uzun süredir gelen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik mesajlardan rahatsızlık duyan CHP kurmayları, son gelişmeleri değerlendirirken, "Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, kararı verecek Altılı Masa'dır" derken, İmamoğlu'nun adaylık olasılığına ilişkin ısrarlı sorulara karşı bazı kurmaylar, masanın geleceği açısından da kritik olan; "İmamoğlu aday olmak isterse partisinden istifa edip İYİ Parti'den olabilir" çıkışını yaptılar.
"CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU"
CHP'deki rahatsızlığın daha agresif kelimelerle ifade edilmesine yol açan son gelişme ise önceki gün Altılı Masa liderlerinin İmamoğlu'na destek için bir araya geldikleri Saraçhane mitinginde atılan bir slogan oldu. Liderlerin buluşmasında "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldığına işaret eden CHP'li kaynaklar, bunun İYİ Partili gruplar tarafından atıldığını ifade ettiler.