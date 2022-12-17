Soyer bu sefer de vapurlardaki engelli bölmelerini ticarete açtı

ZABITA BUNLARA DA MÜDAHALE ETSİN

Zabıtanın her gün sokaklarda seyyar satışı kovaladığını belirten vatandaşlar; "Büyükşehir belediyesi bir yandan zabıta muhalefeti ile evine bir lokma ekmek götürmek için yağmur çamur demeden sokak sokak dolaşan seyyar satıcıların elinden tüm birikimini yatırdığı tezgahını alırken diğer yandan büyükşehir belediyesi sorumluluğu altındaki teknelere seyyar tezgah açtırıp satış yaptırıyor. Üstelik bunu da engelli vatandaşlar için ayrılan özel bölmeleri ticarete açarak yapıyor. Olacak iş değil. Acaba büyükşehir zabıtası vapurlardaki seyyar arabaları da toplayacak mı merak ediyoruz " diye konuştu.