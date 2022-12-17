Soyer bu sefer de vapurlardaki engelli bölmelerini ticarete açtı

Lafa gelince deyim yerindeyse mangalda kül bırakmayan, her yıl dünya engelliler gününde kentte yaşayan engelli vatandaşlara yaptığı hizmetleri ballandıra ballandıra anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir skandala daha imza attı.
Soyer, bu sefer de iç körfezde yolcu taşımacılığı hizmeti veren İZDENİZ'e ait katamaran teknelerde engelli vatandaşlar için özel olarak oluşturulan bölmelere tekerlekli mobil satış arabası koyarak ticarete açtı. Bu da yetmezmiş gibi tekerlekli araçlar bulundukları yere engelli vatandaşlar kullansın diye monte edilen emniyet kemerleri ile sabitlendi.
ÖNCE KALDIRIMLAR ŞİMDİ DE VAPURLAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde filoya dahil edilen katamaran teknelerin içindeki bölmeleri özel bir firmaya satış büfesi olarak kiralamıştı. Zaman içinde vapur içindeki büfeler İzmirlilerden beklenen ilgiyi görmeyince bazıları kapatılmıştı. İşletmecinin satışları artırmak için sabit satış noktaları ile yetinmeyip böyle bir yönteme başvurması ve İZDENİZ yönetiminin de buna müsaade etmesi skandal olarak nitelendirildi.
ZABITA BUNLARA DA MÜDAHALE ETSİN
Zabıtanın her gün sokaklarda seyyar satışı kovaladığını belirten vatandaşlar; "Büyükşehir belediyesi bir yandan zabıta muhalefeti ile evine bir lokma ekmek götürmek için yağmur çamur demeden sokak sokak dolaşan seyyar satıcıların elinden tüm birikimini yatırdığı tezgahını alırken diğer yandan büyükşehir belediyesi sorumluluğu altındaki teknelere seyyar tezgah açtırıp satış yaptırıyor. Üstelik bunu da engelli vatandaşlar için ayrılan özel bölmeleri ticarete açarak yapıyor. Olacak iş değil. Acaba büyükşehir zabıtası vapurlardaki seyyar arabaları da toplayacak mı merak ediyoruz " diye konuştu.
İzmirliler seyyar arabaların bir an önce kaldırılıp skandala son verilmesini istedi.