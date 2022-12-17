Türkiye doğalgazda küresel merkez olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Silivri'de BOTAŞ'a ait Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasite artış törenine katıldı. Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu olan tesiste depolama kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Tesisimiz bu artışla birlikte Avrupa'daki en büyük yeraltı doğalgaz depolama tesisi haline gelmiştir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi Silivri'deki bu tesisi biz kurmuştuk. İlk fazını da 2007'de hizmete almıştık. Silivri doğalgaz depolama tesisimiz günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Yani tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin 4'te birini tek başına karşılayabilecektir. Ankara Tuz Gölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız. Ülkemizin bu yılki toplam doğalgaz tüketiminin 53 buçuk milyar metreküp olacağı göz önüne alındığında Silivri'de ulaştığımız 4.6 milyar metreküplük ve Tuz Gölü'nde hedeflediğimiz 5.4 milyar metreküplük kapasitenin önemi daha iyi anlaşılacaktır.Ülkemizi doğalgaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecek. 'Türkiye Yüzyılı' ile milletimize bir gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirme hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu büyük atılımı geçtiğimiz 20 yılda çalışıp didinerek günbegün üzerine koyarak sahip olduğumuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni bir döneme giriyoruz.Hükümete geldiğimizde kısır hesapların, çekişmelerin, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan bir Türkiye vardı. Sahip olduğumuz stratejik, beşeri ve tabii potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyordu. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürerek ülkemizi önce bu girdaptan kurtardık. Her dönemde olduğu gibi bugün de birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük. Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyerek cari fazla yoluyla bu büyümeyi 85 milyonun tamamının hayatına yansıttık. Bugün Türkiye kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17. büyük arzına sahip ülkesidir. Bu anlayışla hükümete geldiğimizde sadece 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı hamdolsun bugün 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakınını doğalgaza kavuşturduk.Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 540 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğalgazı milli şebekemize aktarmak için hummalı bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. Aynı zamanda yeni keşiflerin müjdesini milletimizle paylaşmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Benzer bir gelişme petrol keşfi ve üretimi alanında da yaşanıyor. Hem yeni sondajlar yapıyor, hem eski kuyuları tekrar kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile çıkartacak, ardından daha büyük keşifler ve üretimler için yolumuza devam edeceğiz.TANAP projesi üzerinden de bugün Avrupa'ya 18 buçuk milyar metreküp gaz sevkiyatı yaptık. LNG yatırımlarımız ve gaz depolama tesislerimiz ülkemizin arz güvenliğinin temini yanında enerji ticaretimize de olumlu etkileri olan gelişmelerdir. Saros'taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha iyi bir konuma geleceğiz. Amacımız ülkemizi, en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Sayın Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık, atıyoruz ve böylece özellikle Trakya doğalgazda bir hub haline gelecektir. Orta Asya ve Akdeniz'deki yeni gelişmelerin ardından ülkemizin bu özelliği pekişecektir.Her projemizi sabote etmek için sergilenen gayretlerin gerisindeki hesapları ve araçları gayet iyi biliyoruz. Çevrecilik gibi bahanelerle önümüze döşenen mayınların hangi lobilerin desteğiyle kotarıldığının farkındayız. Elbette aşamadığımız birtakım sıkıntılar da mevcut. Ama geldiğimiz seviye bizi 2023 hedeflerimize yaklaştırmakla kalmayıp Türkiye vizyonu için ihtiyacımız olan imkâna kavuşturmaya da yetmiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde hedeflerimize daha kararlı ve güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde 3.2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4.6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu. Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde Türkiye'nin günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip. Elektrik ihtiyacının tamamı 4.2 megavat kurulu güce sahip rüzgâr türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor. Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda bulunuyor. Tesis, genişletilen kapasitesiyle bu alanda Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama tesisi oldu.Enerji vizyonumuzu 2053 yılında birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı, buraya dikkat yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik. Hedeflerimizi buna göre oluşturuyor, yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz. Türkiye'yi yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni heyecanlarla, yeni sevinçlerle buluşturarak dünyanın en büyük 10 ülkesi arasındaki hak ettiğimiz yere adım adım ilerleyeceğiz. Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor. Bugün hâlâ bizimle uğraşmayı sürdürenlerin de yarın dostluğumuza ihtiyaç duyacaklarından eminiz. Tüm hesapların üstündeki hesaba inanıyoruz. Milletimizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam ediyoruz.