5 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi. Bakanlık ayrıca Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.