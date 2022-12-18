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Giriş Tarihi: 18.12.2022 21:21

Başkan Erdoğan'dan Arjantin'e tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'i tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan Arjantin’e tebrik mesajı

Başkan Erdoğan, Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası sonrası tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Arjantin'e tebrik mesajı
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