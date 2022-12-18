İlaç temininde sorun çözülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç sektörünün paydaşlarıyla önceki gün bir araya geldiği toplantıda masadan üç çözümle kalktı. İlaç temininde yaşanan zorluklara, üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatlarına bir süre ara verilmesi ve ilaç hammadde alımının güvenilir şartlara kavuşması çözümleri getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üç adımda çözüm. Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz" mesajına yer verdi. Bakan Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, ilaçların üretiminin artırılması için de ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.