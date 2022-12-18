Türkiye Yüzyılı Değerlerin Yüzyılı Programı! Başkan Erdoğan Mardin’de gençlerle buluştu

"GÖZÜ DÖNMÜŞ CANİLERİN MARDİN'E İYİ BAKMASI GEREKİYOR"

Gençler batılı ülkeler başta olmak üzere dünyada tahammulsüzlük artarken Mardin, bir barış ve huzur şehri olarak tüm insanlığa örnek teşkil ediyor. Hala insanı dilinden, dininden dolayı ötekileştirenlerin Mardin'den alacağı çok dersler var. Kendileri dışında kimseye hayat hakkı tanımayanları buradaki hoşgörüden ibret almaya davet ediyorum. Din adına ibadethanelere saldıran gözü dönmüş caniler vahşi eylemlerine bahane aramak yerine Mardin'deki değerlere bakmalı.

KILIÇDAROĞLU'NA HELALLEŞME TEPKİSİ

Helalleşmeye gideceksen gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Önce 10 yaşında 11 yaşında da 12 yaşında 13, 14, 15 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlar var ya onlarla kol kola gezmeyi bırak. Onlarla beraber olmayı bırak. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın o bir taraftan 6'lı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme?