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Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:39 Son Güncelleme: 19.12.2022 15:51

Can Ataklı, muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var

Son günlerde muhalefete yönelik eleştiriyle gündeme gelen gazeteci Can Ataklı, CHP'lilere bir kez daha sert sözlerle yüklendi. Youtube yayınında konuşan Ataklı, "CHP'nin içinde Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' dediğini zanneden geri zekalılar var." dedi.

Can Ataklı, muhalefeti yerden yere vurdu: CHP’nin içinde bir sürü geri zekalı var

Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda muhalefete yönettiği eleştirilerle gündeme gelen Can Ataklı, CHP'lilere sert sözlerle yüklendi.

CHP'LİLERE ÇOK SERT SÖZLER

Youtube yayınında konuşan Ataklı, "Bu CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var." dedi. Ataklı konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiç bana bozulmasınlar. İşte o geri zekalılar zannediyorlar ki 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor' diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun? Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var."

Can Ataklı'dan CHP için sert sözler: "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var" | Video

CAN ATAKLI: ORTADA BİR MAĞDURİYET YOK

Gazeteci Can Ataklı önceki günlerde de Youtube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen kararı değerlendirdi. Ataklı; "Meral Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı fotoğrafa bakın, mağduriyet var mı ? Gülüyorlar seviniyorlar" demişti..

Can Ataklı'dan İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa yorum: "Mağduriyet var mı? Gülüyorlar, seviniyorlar" | Video

Can Ataklı: Ortada bir mağduriyet yok Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de çağrıda bulundu: 'Benimle misiniz?' Can Ataklı'dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert eleştiri: 6'lı masayı sabote etmeye soyunmuş... Meral Akşener, partililerin yüzüne söyledi: Kemal Bey kararlı... Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...

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Can Ataklı, muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var
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