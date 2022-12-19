Can Ataklı, muhalefeti yerden yere vurdu: CHP’nin içinde bir sürü geri zekalı var

CHP'LİLERE ÇOK SERT SÖZLER

Youtube yayınında konuşan Ataklı, "Bu CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var." dedi. Ataklı konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiç bana bozulmasınlar. İşte o geri zekalılar zannediyorlar ki 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor' diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun? Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var."

Can Ataklı'dan CHP için sert sözler: "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var" | Video