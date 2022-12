Bakan Kasapoğlu: Türkiye bir yüzyılın eşiğinde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ardından AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'na giden Bakan Kasapoğlu'na, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin eşlik etti.

İlçe Başkanlığı'nda teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Pendik'in bizdeki yeri apayrı. Her zaman dinamizmini, inancını en güçlü şekilde ortaya koymuş bir ilçemiz. Teşkilatımızın bu süreçlerdeki rolü ve misyonu apayrı. Bundan dolayı teşkilatımıza selam vermek, genç arkadaşlarımızla bir araya gelmek ve yol arkadaşlarımızla hasbihal etmek istedik. Siz de bizi her zamanki gibi en güzel şekilde bağrınıza bastınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 20 yıllık sürecine değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ve güçlü liderliğiyle ortaya konan devrimler var. Bunlardan biri de genç odaklı siyaset devrimi, diğeri spor devrimidir. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılında başlattığı yerel yönetim devrimi, hükümet sonrasındaki süreçte genç ve eser odaklı siyasetiyle taçlandırıldı." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Pendik'teki gençlik ve spor konularını görüştüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz de bugün 'Gençlik ve sporla ilgili çabaları nasıl güçlü kılarız?' diye konuştuk. Pendik, spor yönüyle güçlü bir ilçemiz. Yetenekli arkadaşlarımızı kazanma, buradan yeni yıldızlar çıkarma noktasında ne tür gelişmeleri ortaya koyarız konusunu konuştuk. Belediyemizle iş birliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Türkiye, bir yüzyılın eşiğinde. Bu süreç içinde her zamanki gibi beraber, bir ve diri olarak çalışmamız gerekiyor. AK Parti teşkilatları her zaman özverisiyle ortaya çıkmış ve tüm dünyaya teşkilatlanmanın nasıl olduğunu, teşkilatın inancı ve dinamizminin ülkenin kaderini nasıl pozitif etkilediğini göstermiştir. 2023'te, 'Türkiye Yüzyılı'nın arifesindeki seçim sürecinde de teşkilatlarımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Pendik'te de kendisini gösterecektir. Her zamanki gibi Pendik'in demokrasiye, milli iradeye, dünyanın 5'ten büyük olduğuna vurgusu sandıktan en güçlü şekilde çıkacaktır. Buna inanıyoruz."

Genç ve spor odaklı siyasetin vizyonu gereği tüm çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Yeter ki inancımızı ve birliğimizi en güçlü şekilde ortaya koyalım, inandığımız yolda durmadan, yorulmadan ve hiçbir engel ile kumpasa kapılmadan devam edelim." diyerek sözlerini tamamladı.