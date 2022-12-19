Bakan Varank’tan, Akşener’e tepki: Ceza aldı diye neredeyse göbek atacak

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mobilyacılar Sitesi'ndeki Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı cezaya da değinen Bakan Varank, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belediye başkanı ceza aldı diye neredeyse göbek atacağını söyledi.
KASETLE GELEN GENEL BAŞKANA MAĞDURİYET SOSUNA BÜRÜNMÜŞ DARBE
Kendilerinin gündelik siyasi tartışmalarla kaybedecek zamanlarının olmadığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Bana zaman zaman 'Sayın bakanım, siz ne diyorsunuz' diye soruyorlar. İşte İstanbul'da bir mahkeme kararı oldu. Onun üzerinde siyasi gelişmeler oldu diye. Bakınız Sayın Akşener, zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı, ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Yani mahkeme kararlarına üzülmeleri gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar. Ben bu resmi şöyle okuyorum. Bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimleriyse bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle bu seçime girecek, tekrar cumhurbaşkanı olacak. Onun için 6'lı masadaki siyasi tartışmalar bizi ilgilendirmiyor ama Sayın Akşener'e şunu söylemek istiyorum. Drama eğitimi almış ama hangi duyguyu nerede oynayacağını öğrenememiş. Eğer üzülecekseniz onun görüntüsünü vermeniz lazım. Mahkeme kararı üzülünecek bir karardır ama siz gülüyorsanız demek ki bunun altında başka bir husus var diye düşünüyorum. Bütün milletimiz de işte sizin oynadığınız o tiyatroyu seyretmeye devam ediyor" diye konuştu.
KIZILELMA UÇTU, YUSUFELİ AÇILDI
Togg'un Türkiye yüzyılı'nın ilk fotoğrafı olduğunu ve bu fotoğrafa her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Bakan Varank; "İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bazı teknolojiler vardır ki geliştirdiğinizde sadece bir ürün elde etmezsiniz. Bütün bir sistemi değiştirirsiniz.
Oyunun kurallarını baştan yazarsınız. Geçtiğimiz hafta aynı şeyi Togg için demiştim. İşte Kızılelma da bu müstesna teknolojilerden biri oldu. Bu teknoloji, sadece ülkemizin topraklarını savunmasında eli ayağı olmayacak, aynı zamanda savunma sanayi için büyük bir vizyon ortaya koyacak. ASELSAN'ı, ROKETSAN'ı, ASPİLSAN'ı yeni atılımlar yapmaya zorlayacak. Savunma sanayi tedarikçilerini topyekun dönüştürecek." diye konuştu.