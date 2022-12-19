Bakan Varank’tan, Akşener’e tepki: Ceza aldı diye neredeyse göbek atacak

KASETLE GELEN GENEL BAŞKANA MAĞDURİYET SOSUNA BÜRÜNMÜŞ DARBE

Kendilerinin gündelik siyasi tartışmalarla kaybedecek zamanlarının olmadığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Bana zaman zaman 'Sayın bakanım, siz ne diyorsunuz' diye soruyorlar. İşte İstanbul'da bir mahkeme kararı oldu. Onun üzerinde siyasi gelişmeler oldu diye. Bakınız Sayın Akşener, zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı, ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Yani mahkeme kararlarına üzülmeleri gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar. Ben bu resmi şöyle okuyorum. Bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Bu konular bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Eğer konu 2023 seçimleriyse bizim adayımız zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle bu seçime girecek, tekrar cumhurbaşkanı olacak. Onun için 6'lı masadaki siyasi tartışmalar bizi ilgilendirmiyor ama Sayın Akşener'e şunu söylemek istiyorum. Drama eğitimi almış ama hangi duyguyu nerede oynayacağını öğrenememiş. Eğer üzülecekseniz onun görüntüsünü vermeniz lazım. Mahkeme kararı üzülünecek bir karardır ama siz gülüyorsanız demek ki bunun altında başka bir husus var diye düşünüyorum. Bütün milletimiz de işte sizin oynadığınız o tiyatroyu seyretmeye devam ediyor" diye konuştu.