Bakan Yanık’tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

6 yaşındaki çocuğa istismar skandalına ilişkin konuşan Bakan Derya Yanık, "Yasanın bize verdiği tüm yetkiyi kullanacağız" dedi.

"ÖNLEMLERİ ALARAK SÜRECİ TAKİP ETTİK"

Bakan Yanık'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Davadan kasıt bir ceza davası açılmasıysa söz konusu dava yeni açıldı Aralık 2022'de. 30 Kasım 2020'de mağdur suç duyurusunda bulunuyor. Cumhuriyet Savcılığı, mağdurun şikayetini aldıktan sonra kendisine iddianın niteliği uyarınca 'Kalacak yerin var mı' diyor ve mağdur şiddet önleme Merkezi'ne yönlendiriliyor. Mağduru biz 8 Aralık 2020'de merkezimize alıyoruz. Biz mağdurun ve çocuğunun gizliliğini sağlayacak önlemleri alarak süreci takip ettik.

İşleyen bir süreç vardı ve dava açıldıktan sonra bir habere dönüştü. Soruşturma devam ederken yetkililer gereğini yaparlar. Bizim Bakanlık olarak işimiz, mağdura barınma ve bakım hizmeti vermektir. Biz bu olayda da yapmamız gerekeni yaptık. Bizim Bakanlık olarak soruşturma evresinde bir davaya dahil olma durumumuz yok. Bizim, dava açılıncaya kadar, yasal olarak bu soruşturmaya dahil olma şansımız yok. Biz Aralık 2022'de dava açılınca davaya dahil olduk. Soruşturma devam ederken de biz düzenli olarak sormuşuz.

Diğer taraftan burada şöyle bir izlek var. Normal şartlarda bu tür olaylarda mesele şu şekilde yürür. Mağdur kolluk kuvvetlerine gider ve kolluk kuvvetleri bize haber verir. Fakat burada mekanizma tersi şekilde. Mağdur Cumhuriyet Savcılığına gidiyor. Burada kendisinin oluşturduğu bir hukuki mekanizma var. Dava açıldıktan sonra biz Bakanlık olarak biz müdahil olma hakkımızı kullandık. Bu olayda Bakanlık ve diğer kuruluşların süreci takibi söz konusu.

Meselenin asıl konuşulması gereken taraflarını bir kenara bırakıp siyasi amaçları gözetirsek bu mağdurun bir defa daha mağdur olmasına yol açar.

Biz Bakanlık olarak şu anda bu davanın bir tarafıyız. Biz mağdurun tarafını savunmak ve yargılamanın yasaya uygun şekilde yürütülebilmesi için davanın bir tarafıyız.

"SANIKLARIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİK"

Bir ceza dosyasında tutuklu sanık varsa duruşma tarihleri erken verilir. Eğer tutuklu sanık yoksa duruşma tarihleri uzun olabiliyor. Bu dava da ilk açıldığında tutukluluk hali yoktu. Biz davaya müdahil olduktan sonra sanıkların tutuklanmalarını ve duruşma tarihinin öne alınmasını talep ettik. Sonrasında bu taleplerimiz gerçekleşti."

"YASANIN BİZE VERDİĞİ TÜM YETKİYİ KULLANACAĞIZ"

Sanıkların ifadeleriyle ilgili söyleyeceğim her cümle bir yorumdan ibaret olacak şu anda. Bir suçla yargılanan insanlar bunu tabii ki kabul etmeyecek. Dışarıdan müdahaleden kastı nedir sanıkların onu bilemem. Ama biz tarafız ve taleplerimizi sunarız. Çocuğun istismarı katalog suçlardandır. Bu suçlarda tutuklama çoğunlukla zaten verilir. Sanıkların kendilerini savunmak için tabii itirazları olur.

Ceza yargılaması başladı. Bundan sonra sanıkların kendilerini savunma hakları vardır. Delillerin tamamı toplandıktan sonra ve bunlar incelendikten sonra hüküm aşamasına geçilir. Yargılamanın sonucuyla ilgili bir yorumda bulunmamız mümkün değil. Ancak çocuğun cinsel istismarı suçu, ağır suçlardan biridir. Ertelenmeyen suçlardandır. Bizde bu süreçte yasanın bize verdiği tüm yetkiyi kullanacağız.