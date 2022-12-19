Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu: Türkiye’yi şikayet etti

YSK üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de desteğiyle adaylık provasına dönüştü. Birbiri ardına miting düzenleyen İmamoğlu ve Meral Akşener, son olarak 15 Aralık akşamı Saraçhane Meydanı'nda 6'lı masa ortakları ile birlikte miting düzenledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmadan, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı çıktı.
İMAMOĞLU'NUN YUNAN BASININA ŞİKAYETİ
Karar sonrası Saraçhane'deki belediye binası önünde altılı masanın unsurlarının katılımıyla miting düzenlenirken İmamoğlu, yaşadığı süreç hakkında Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu mahkeme kararını bekleyip beklemediği sorulan İmamoğlu, verdiği yanıtta, Türkiye'de "siyasetin yargıyı esir aldığı" yönündeki şikayetini dile getirdi.
"SİYASET, YARGIYI REHİN ALDI"
İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır." dedi.
ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETTİ
Türkiye'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.
Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."
İMAMOĞLU VE AKŞENER KARAR SONRASI BİRBİRLERİNE BÖYLE SARILDI
İMAMOĞLU VE AKŞENER KARAR SONRASI BİRBİRLERİNE BÖYLE SARILDI