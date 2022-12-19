Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu: Türkiye’yi şikayet etti

ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da şikayet eden İBB Başkanı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor.

Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız."

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