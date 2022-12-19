Göçmenler Yunan zulmünü anlattı! "O kadar dövdüler ki bayıldım"

"YUNAN ASKERLERİNİN KADIN-ERKEK AYRIMI YOK"

40 kişilik düzensiz göçmen grubu arasında bulunan ve ölüme terk edilen Afganistan uyruklu Zehra Etayi (19), yaşadıkları korku dolu anları anlattı. 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Etayi, şunları kaydetti: "Biz Meriç üzerinde Yunanistan'a geçmek istiyorduk, Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerleri bizi buldu. Bizi bilinmeyen bir noktaya götürdüler. Orada bizi dövdüler tüm eşyalarımızı aldılar. Değerli bütün kıymetli eşyalarımızı aldılar. Telefonlarımızı ve gıda ürünlerimizi aldılar. Daha sonra bizleri çıplak ayaklı bir şekilde Türkiye tarafına gönderdiler. Karakol tarzı bizim bilmediğimiz bir yere götürdüler. Biz 4 kişi olarak geçtik fakat gittiğimiz noktada 45 kişilik bir grup vardı. Hepsi Afgan uyrukluydu. Yunan askerinin kadın ya da erkek ayrımı yok. Bizlere kötü davrandılar. Bizleri dövdüler hatta kadınlara da üst araması yaptılar. Bizi çok kötü bir yerde muhafaza ettiler. Orada yemek ya da su vermediler hatta bizlere pis su içirdiler. Bizleri bir araca bindirdiler. Aracı Türkiye tarafı gümrük duvarına getirdiler. Oradan sonrada Türk tarafına geçirdiler. Türk tarafına geldikten sonra Türk askeri bizim için ateş yaktı. Bizim için yemek, içecek verdiler. Daha sonra sabah bir otobüsle bizi buraya gönderdiler. Türk askerlerine çok teşekkür ediyorum bizlere çok iyi davrandılar."